Алиев заявил о готовности Баку согласовать прекращение огня в Карабахе
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«Мы готовы договориться о прекращении огня», — сказал он в интервью Fox News.
При этом, как уточняет РИА Новости, Алиев призвал Армению и её власти заявить о приверженности принципам, выработанным совместно с США, Россией и Францией.
«Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнём субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев.
Как отмечал армянский премьер-министр Никол Пашинян, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения. Премьер сказал: «Практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана».
При этом 19 октября Пашинян заявил, что готов приехать в Москву для встречи с Алиевым и провести переговоры по Нагорному Карабаху. В свою очередь, Алиев выразил готовность Баку проводить переговоры и в Москве, и в любом другом месте.
Как считают в Кремле, альтернативы мирному урегулированию данной проблемы нет.