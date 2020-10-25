Алиев заявил о готовности Баку согласовать прекращение огня в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку согласовать прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Алиев заявил о готовности Баку согласовать прекращение огня в Карабахе
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Мы готовы договориться о прекращении огня», — сказал он в интервью Fox News.

При этом, как уточняет РИА Новости, Алиев призвал Армению и её власти заявить о приверженности принципам, выработанным совместно с США, Россией и Францией.

«Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнём субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев.

Как отмечал армянский премьер-министр Никол Пашинян, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения. Премьер сказал: «Практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана».

При этом 19 октября Пашинян заявил, что готов приехать в Москву для встречи с Алиевым и провести переговоры по Нагорному Карабаху. В свою очередь, Алиев выразил готовность Баку проводить переговоры и в Москве, и в любом другом месте.

Как считают в Кремле, альтернативы мирному урегулированию данной проблемы нет.

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