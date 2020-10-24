Алиев рассказал о поставщиках оружия Азербайджану

Азербайджанский президент Ильхам Алиев рассказал в интервью Le Figaro, у каких стран Баку закупает оружие.

«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России», — цитирует Алиева РИА Новости.

Он также добавил, что страна покупает оружие украинского, белорусского и иранского производства.

При этом Алиев утверждает, что Армения получает российское оружие бесплатно. Он не уточнил источник этой информации, подчёркивает агентство.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нужно прекратить нагнетать конфронтационную риторику по Нагорному Карабаху.