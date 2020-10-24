В Киргизии прорабатывают визит и. о. президента Жапарова в Россию
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- РИА Новости
«Мы часто обсуждаем этот вопрос (визиты Жапарова за рубеж. — RT) в Кыргызстане, есть определённые приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву», — заявил он в интервью РИА Новости.
Казакбаев уточнил, что сроки визита обсуждались во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями администрации президента России.
«Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ», — добавил дипломат.
Ранее Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила в стране досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.