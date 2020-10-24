В Киргизии прорабатывают визит и. о. президента Жапарова в Россию

Короткая ссылка
Первый зарубежный визит исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию. Об этом заявил киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев.
В Киргизии прорабатывают визит и. о. президента Жапарова в Россию
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Мы часто обсуждаем этот вопрос (визиты Жапарова за рубеж. — RT) в Кыргызстане, есть определённые приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву», — заявил он в интервью РИА Новости.

Казакбаев уточнил, что сроки визита обсуждались во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями администрации президента России.

«Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ», — добавил дипломат.

Ранее Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила в стране досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить