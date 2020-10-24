В Киргизии прорабатывают визит и. о. президента Жапарова в Россию

Первый зарубежный визит исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию. Об этом заявил киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

«Мы часто обсуждаем этот вопрос (визиты Жапарова за рубеж. — RT) в Кыргызстане, есть определённые приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву», — заявил он в интервью РИА Новости.

Казакбаев уточнил, что сроки визита обсуждались во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями администрации президента России.

«Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ», — добавил дипломат.

Ранее Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила в стране досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.