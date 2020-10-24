Глава МИД Армении оценил прошедшие в Вашингтоне переговоры по Карабаху
- Reuters
«У нас были очень продуктивные встречи утром, и мы продолжим нашу совместную работу над тем, чтобы найти путь, с помощью которого мы сможем достичь очень конкретных и очень важных целей: установления режима прекращения огня, возврата к мирному урегулированию», — приводит ТАСС слова Мнацаканяна.
Уточняется, что Россия, США и Франция едины в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Также сообщается, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в ходе своего рабочего визита в Вашингтон.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по Нагорному Карабаху достигнут хороший прогресс.