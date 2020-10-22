Алиев заявил о полном контроле границы с Ираном на юге Карабаха
- Reuters
«С освобождением населённого пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю», — написал Алиев в Twitter.
Также он заявил о взятии под контроль азербайджанской армии ряда сёл в Карабахе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у ситуации с Карабахом на данном этапе нет дипломатического решения. Также Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook призвал встать на защиту страны с оружием в руках.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия делает всё возможное для вывода ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, альтернативы мирному решению нет.