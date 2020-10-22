Алиев заявил о полном контроле границы с Ираном на юге Карабаха

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооружённые силы республики взяли под полный контроль границу с Ираном на юге Карабаха.
Алиев заявил о полном контроле границы с Ираном на юге Карабаха
  • Reuters

«С освобождением населённого пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю», — написал Алиев в Twitter.

Также он заявил о взятии под контроль азербайджанской армии ряда сёл в Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у ситуации с Карабахом на данном этапе нет дипломатического решения. Также Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook призвал встать на защиту страны с оружием в руках.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия делает всё возможное для вывода ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, альтернативы мирному решению нет.

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