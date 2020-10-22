В Молдавии за сутки выявили 777 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 777 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 69 568.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (22 октября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 777 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 69 568», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 50 422 человека, 1641 пациент с COVID-19 скончался.

Ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил о своём повторном заболевании коронавирусной инфекцией СOVID-19.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.