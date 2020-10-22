МВД Грузии сообщило об освобождении 43 заложников в Зугдиди
- РИА Новости
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В МВД сообщили, что «специальные оперативные и следственные мероприятия на месте не завершены и ведутся активно».
«Ещё раз призываем воздержаться от распространения неподтверждённой информации, которая может помешать осуществлению операции», — заявили в ведомстве.
В грузинском МВД добавили, что «на данном этапе 43 заложника, взятые захватчиком, освобождены, полиция перевела их на безопасную территорию, на месте продолжаются следственные мероприятия».
Ранее стало известно, что в грузинском Зугдиди произошло нападение на филиал Банка Грузии.