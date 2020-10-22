МВД Грузии сообщило об освобождении 43 заложников в Зугдиди

В МВД Грузии сообщили, что во время спецоперации в филиале Банка Грузии в Зугдиди были освобождены 43 заложника, передаёт РИА Новости.

В МВД сообщили, что «специальные оперативные и следственные мероприятия на месте не завершены и ведутся активно».

«Ещё раз призываем воздержаться от распространения неподтверждённой информации, которая может помешать осуществлению операции», — заявили в ведомстве.

В грузинском МВД добавили, что «на данном этапе 43 заложника, взятые захватчиком, освобождены, полиция перевела их на безопасную территорию, на месте продолжаются следственные мероприятия».

Ранее стало известно, что в грузинском Зугдиди произошло нападение на филиал Банка Грузии.