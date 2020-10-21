В штабе Тихановской не намерены добиваться вступления Белоруссии в ЕС
- Reuters
«Многие страны Восточной Европы, например Польша, Словакия, Эстония, имели (при проведении экономических реформ) якорь в форме принятия европейского законодательства... это было условие для вступления в ЕС. Мы не призываем к вступлению Беларуси в ЕС, у нас такого якоря не должно быть», — цитирует представителя Тихановской по экономике Алеся Алехновича РИА Новости.
При этом он отметил, что Белоруссия могла бы изучать и использовать европейское законодательство в случае введения новых законов.
«Мы будем изучать лучший опыт — стран ЕС, других стран — возможно, азиатских «тигров», США, Израиля, Канады», — добавил представитель белорусской оппозиции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не ставил цели вступить в Евросоюз.