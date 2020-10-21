В штабе Тихановской не намерены добиваться вступления Белоруссии в ЕС

В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что не призывают к вступлению республики в Евросоюз.

«Многие страны Восточной Европы, например Польша, Словакия, Эстония, имели (при проведении экономических реформ) якорь в форме принятия европейского законодательства... это было условие для вступления в ЕС. Мы не призываем к вступлению Беларуси в ЕС, у нас такого якоря не должно быть», — цитирует представителя Тихановской по экономике Алеся Алехновича РИА Новости.

При этом он отметил, что Белоруссия могла бы изучать и использовать европейское законодательство в случае введения новых законов.

«Мы будем изучать лучший опыт — стран ЕС, других стран — возможно, азиатских «тигров», США, Израиля, Канады», — добавил представитель белорусской оппозиции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не ставил цели вступить в Евросоюз.