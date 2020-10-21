Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян встать на защиту родины с оружием в руках.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы оценил возможность встречи азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Пашиняном.