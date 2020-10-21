Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе
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Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
«Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе», — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян встать на защиту родины с оружием в руках.
Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы оценил возможность встречи азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Пашиняном.