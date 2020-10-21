Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

Короткая ссылка
Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян встать на защиту родины с оружием в руках.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы оценил возможность встречи азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Пашиняном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить