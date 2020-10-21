Глава МИД Армении прибыл в Москву с краткосрочным визитом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву с краткосрочным рабочим визитом. Об этом сообщила представитель армянского МИД Анна Нагдалян.

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее стало известно, что Мнацаканян собирается посетить США.

17 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта в ходе телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.