Глава МИД Армении прибыл в Москву с краткосрочным визитом

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву с краткосрочным рабочим визитом. Об этом сообщила представитель армянского МИД Анна Нагдалян.
Глава МИД Армении прибыл в Москву с краткосрочным визитом
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее стало известно, что Мнацаканян собирается посетить США.

17 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта в ходе телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

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