Глава МИД Армении прибыл в Москву с краткосрочным визитом
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«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», — говорится в сообщении в Facebook.
Ранее стало известно, что Мнацаканян собирается посетить США.
17 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта в ходе телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.