В Грузии заявили о необратимости вступления страны в НАТО

Путь интеграции Грузии в евроатлантическое пространство безопасности и НАТО необратим. Об этом премьер-министр страны Георгий Гахария написал в статье, опубликованной The Telegraph.

«Хочу подчеркнуть, что путь интеграции Грузии в евроатлантическое пространство безопасности и НАТО необратим. Как правительство и как народ мы остаёмся всецело привержены этой цели», — заявляет Гахария.

Он отмечает, что действия и политика России в Черноморском регионе являются «агрессией».

Грузинский премьер уточняет, что на данном этапе страна при помощи британских экспертов разрабатывает комплексную национальную стратегию кибербезопасности.

Ранее Гахария заявил, что республика обязательно доведёт до конца процесс вступления в НАТО.