ГКНБ Киргизии планирует расследовать инцидент со стрельбой в Атамбаева

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Новый глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил о необходимости расследования инцидента со стрельбой в бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
ГКНБ Киргизии планирует расследовать инцидент со стрельбой в Атамбаева
  • РИА Новости

«Это дело нужно расследовать, потому что [дела в отношении] тех людей, кто носит оружие в общественных местах и его применяет, мы должны расследовать вне зависимости от того, это Атамбаев, Ташиев, Жээнбеков, Жапаров, — разницы нет», — цитирует ТАСС Ташиева.

Он добавил, что правоохранительные органы должны найти человека, стрелявшего в общественном месте, и рассмотреть законность применения оружия.

9 октября Атамбаев сообщил, что его автомобиль обстреляли на центральной площади в Бишкеке.

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