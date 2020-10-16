ГКНБ Киргизии планирует расследовать инцидент со стрельбой в Атамбаева
- РИА Новости
«Это дело нужно расследовать, потому что [дела в отношении] тех людей, кто носит оружие в общественных местах и его применяет, мы должны расследовать вне зависимости от того, это Атамбаев, Ташиев, Жээнбеков, Жапаров, — разницы нет», — цитирует ТАСС Ташиева.
Он добавил, что правоохранительные органы должны найти человека, стрелявшего в общественном месте, и рассмотреть законность применения оружия.
9 октября Атамбаев сообщил, что его автомобиль обстреляли на центральной площади в Бишкеке.