В ГУВД Минска рассказали о пострадавших в ходе протестов милиционерах

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Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубрако рассказал в эфире телеканала ОНТ о пострадавших во время протестов в Минске милиционерах.
В ГУВД Минска рассказали о пострадавших в ходе протестов милиционерах
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Если говорить о получении телесных повреждений, то таких сотрудников у нас 45. Если говорить о пострадавших в целом, которые признаны потерпевшими по уголовным делам, то таких 152 человека», — цитирует его БЕЛТА.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов получили разные травмы: ушибы, сотрясения головного мозга, переломы.

Кубрако также добавил, что милиционеров также били заточками, но экипировка спасала их от травм.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о проведении проверок по фактам блокировки дорог протестующими в Минске.

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