В Таджикистане за сутки выявили 38 случаев коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 38 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Reuters

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 374. Всего 9317 человек выздоровели, 80 пациентов с коронавирусом скончались. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.