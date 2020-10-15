Генсек ОДКБ рассказал об учениях «Нерушимое братство» в Белоруссии

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Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что учения ОДКБ, проходящие в Белоруссии с 12 по 16 октября, не связаны с ситуацией в республике.
Генсек ОДКБ рассказал об учениях «Нерушимое братство» в Белоруссии
  • © Пресс-служба ОДКБ

Об этом он сказал после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Это плановое учение, никак не связанное с той ситуацией, которая сейчас складывается в Беларуси», — цитирует его БЕЛТА.

Зась также сообщил, что практически у всех участников учений есть опыт проведения миротворческих операций, в том числе под эгидой ООН. Он назвал учения «хорошей площадкой для обмена опытом».

«Впервые на таких учениях развёртываем миротворческую миссию из числа сотрудников секретариата ОДКБ и объединённого штаба», — сказал он.

12 октября в Белоруссии начались учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2020».

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