Киев передал в контактную группу по Донбассу списки пленных

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Украинская сторона передала в трёхстороннюю контактную группу по Донбассу списки из четырёх категорий удерживаемых лиц.
Киев передал в контактную группу по Донбассу списки пленных
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Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.

«Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырёх категорий таких лиц», — указано в сообщении.

Также в Киеве заявили, что координатор ОБСЕ в ходе заседания контактной группы констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых контрольных пункта в Луганской области в первой декаде ноября.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что российская сторона призывает к информационной открытости в переговорах по Донбассу.

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