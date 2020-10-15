Киев передал в контактную группу по Донбассу списки пленных

Украинская сторона передала в трёхстороннюю контактную группу по Донбассу списки из четырёх категорий удерживаемых лиц.

Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.

«Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырёх категорий таких лиц», — указано в сообщении.

Также в Киеве заявили, что координатор ОБСЕ в ходе заседания контактной группы констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых контрольных пункта в Луганской области в первой декаде ноября.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что российская сторона призывает к информационной открытости в переговорах по Донбассу.