Киев передал в контактную группу по Донбассу списки пленных
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Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.
«Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырёх категорий таких лиц», — указано в сообщении.
Также в Киеве заявили, что координатор ОБСЕ в ходе заседания контактной группы констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых контрольных пункта в Луганской области в первой декаде ноября.
Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что российская сторона призывает к информационной открытости в переговорах по Донбассу.