В Киргизии опровергли заявления о скорой отставке президента

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Пресс-служба президента Киргизии опровергла информацию о том, что глава республики Сооронбай Жээнбеков уйдёт в отставку в течение трёх дней. Об этом сообщило РИА Новости.
В Киргизии опровергли заявления о скорой отставке президента
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдёт с должности президента страны, но про какие три дня говорят (новый премьер Киргизии. — RT) Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», — заявила Стамалиева.

По её словам, ни в одном заявлении Жээнбекова и сообщениях его пресс-службы не было указано конкретной даты ухода с должности.

Ранее в пресс-службе президента Киргизии заявили, что Жээнбеков планирует уйти в отставку «после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны».

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