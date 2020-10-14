В Киргизии опровергли заявления о скорой отставке президента
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- РИА Новости
«Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдёт с должности президента страны, но про какие три дня говорят (новый премьер Киргизии. — RT) Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», — заявила Стамалиева.
По её словам, ни в одном заявлении Жээнбекова и сообщениях его пресс-службы не было указано конкретной даты ухода с должности.
Ранее в пресс-службе президента Киргизии заявили, что Жээнбеков планирует уйти в отставку «после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны».