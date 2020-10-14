В Киргизии опровергли заявления о скорой отставке президента

Пресс-служба президента Киргизии опровергла информацию о том, что глава республики Сооронбай Жээнбеков уйдёт в отставку в течение трёх дней. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдёт с должности президента страны, но про какие три дня говорят (новый премьер Киргизии. — RT) Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», — заявила Стамалиева.

По её словам, ни в одном заявлении Жээнбекова и сообщениях его пресс-службы не было указано конкретной даты ухода с должности.

Ранее в пресс-службе президента Киргизии заявили, что Жээнбеков планирует уйти в отставку «после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны».