В Молдавии за сутки выявили более 1100 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (14 октября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1149 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 64 424», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 45 545 человек, 1514 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил о своём повторном заболевании коронавирусной инфекцией СOVID-19.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.