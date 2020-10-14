В Таджикистане за сутки выявили 39 случаев коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 39 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

© Максим Богодвид

РИА Новости