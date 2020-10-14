Контактная группа по Донбассу начала переговоры
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.
«Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что 13 октября прошли заседания подгрупп Контактной группы в режиме видеоконференции.
В начале октября глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не позволит никому предъявлять ей ультиматумы.