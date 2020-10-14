Госсекретарь Совбеза Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили безопасность

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудили вопросы международной и региональной безопасности.

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РИА Новости

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности», — приводит БЕЛТА сообщение госсекретариата белорусского Совбеза. На встрече также обсуждались ход подготовки к заседанию комитета секретарей советов безопасности ОДКБ и проходящие с 12 октября в Белоруссии миротворческие учения «Нерушимое братство — 2020». Ранее сообщалось, что в Белоруссии начались учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2020».