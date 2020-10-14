Глава Киргизии предложил рассмотреть Жапарова на должность премьера

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту повторно рассмотреть вопрос о формировании нового правительства под председательством Садыра Жапарова.

«Решения Жогорку Кенеша (парламента) об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.

Жээнбеков предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании парламента в установленном порядке.

По данным РИА Новости, парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьер-министра, структуру и состав кабмина.

Однако Жээнбеков, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент, заявив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова.

Ранее спикером парламента Киргизии в ходе внеочередного заседания депутатов избрали Каната Исаева.