В Таджикистане за сутки выявили 37 случаев коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 37 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Reuters

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 297. Всего 9177 человек выздоровели, 79 пациентов с коронавирусом скончались. Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.