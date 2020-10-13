В Таджикистане за сутки выявили 37 случаев коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 37 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
- Reuters
Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 297.
Всего 9177 человек выздоровели, 79 пациентов с коронавирусом скончались.
Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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