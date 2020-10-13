Патрушев встретился с главой МИД Армении

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Патрушев встретился с главой МИД Армении
  • РИА Новости

«Встреча состоялась в рамках реализации инициатив Российской Федерации по стабилизации обстановки в Закавказье. Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата Совбеза.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против затягивания переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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