Патрушев встретился с главой МИД Армении

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Встреча состоялась в рамках реализации инициатив Российской Федерации по стабилизации обстановки в Закавказье. Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата Совбеза.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против затягивания переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.