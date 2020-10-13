Президент Казахстана прокомментировал ситуацию в Киргизии

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в Киргизии.
Президент Казахстана прокомментировал ситуацию в Киргизии
  • Reuters

«Приветствую постепенное возвращение ситуации в Братском Кыргызстане в конституционное поле, к чему наша страна призывала все политические силы с самого начала их противостояния», — написал Токаев в своём Twiiter.

Он заявил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков «является легитимным главой государства».

«Поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник», — добавил лидер Казахстана.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе переговоров с Жээнбековым заявил, что киргизский лидер играет ключевую роль в обеспечении дальнейшего устойчивого развития страны.

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