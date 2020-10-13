Президент Киргизии провёл переговоры с Козаком

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провёл встречу с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Во встрече также участвовал новый премьер республики Садыр Жапаров.

«Накануне президент Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке провёл встречу с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, прибывшим в Киргизию по поручению президента России Владимира Путина. Во встрече также принял участие Садыр Жапаров», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы киргизского президента.

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был помещён в СИЗО Госкомитета нацбезопасности республики до конца следствия.