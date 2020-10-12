Миссия ШОС оценила прошедшие в Таджикистане выборы президента

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Выборы президента Таджикистана были открытыми, свободными и легитимными, нарушений зафиксировано не было, говорится в заявлении миссии наблюдателей от ШОС.
Миссия ШОС оценила прошедшие в Таджикистане выборы президента
  • Reuters

«Миссия признаёт прошедшие выборы президента Таджикистана открытыми, свободными и легитимными. Выборы состоялись в атмосфере открытости и прозрачности избирательной кампании и с созданием гражданам благоприятных условий для самостоятельного и осознанного выбора», — приводит РИА Новости заявление миссии.

Уточняется, что нарушений миссия не зафиксировала.

В заявлении также подчёркивается, что избирательная кампания подробно освещалась в СМИ.

Ранее председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода сообщил, что на выборах президента Таджикистана действующий глава государства Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей. 

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