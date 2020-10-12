В Душанбе в день объявления итогов выборов усилили меры безопасности

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В столице Таджикистана Душанбе в день оглашения итогов президентских выборов введены повышенные меры безопасности.
В Душанбе в день объявления итогов выборов усилили меры безопасности
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, на центральных улицах столицы усилено патрулирование, временно закрыты кафе и рестораны, находящиеся в непосредственной близости от здания, где располагается пресс-центр республиканской ЦИК.

Также отмечается, что около правительственных зданий и мест массового скопления людей можно заметить спецтехнику силовиков.

Повышенные меры безопасности приняли и на входе в здание пресс-центра ЦИК.

Уточняется, что ни в прошлые президентские выборы, ни в состоявшиеся этой весной парламентские такие меры не принимались.

Ранее председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода сообщил, что на выборах президента Таджикистана действующий глава государства Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей.

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