В Душанбе в день объявления итогов выборов усилили меры безопасности
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, на центральных улицах столицы усилено патрулирование, временно закрыты кафе и рестораны, находящиеся в непосредственной близости от здания, где располагается пресс-центр республиканской ЦИК.
Также отмечается, что около правительственных зданий и мест массового скопления людей можно заметить спецтехнику силовиков.
Повышенные меры безопасности приняли и на входе в здание пресс-центра ЦИК.
Уточняется, что ни в прошлые президентские выборы, ни в состоявшиеся этой весной парламентские такие меры не принимались.
Ранее председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода сообщил, что на выборах президента Таджикистана действующий глава государства Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей.