Член ЦИК России оценил голосование на выборах в Таджикистане

Член ЦИК России Евгений Шевченко, который принимает участие в наблюдении за выборами в Таджикистане в составе Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, оценил ход голосования.

«Голосование проходит организованно, большое внимание на избирательных участках уделяется мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции. Везде есть антисептики, маски, антибактериальные коврики, члены комиссии в масках и защитных экранах», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что всем избирателям при входе на участки измеряют температуру, на тех участках, где ему удалось побывать, явка высокая.

Ранее в Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана признали президентские выборы, прошедшие в стране, состоявшимися.