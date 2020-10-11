Член ЦИК России оценил голосование на выборах в Таджикистане

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Член ЦИК России Евгений Шевченко, который принимает участие в наблюдении за выборами в Таджикистане в составе Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, оценил ход голосования.
Член ЦИК России оценил голосование на выборах в Таджикистане
  • Reuters

«Голосование проходит организованно, большое внимание на избирательных участках уделяется мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции. Везде есть антисептики, маски, антибактериальные коврики, члены комиссии в масках и защитных экранах», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что всем избирателям при входе на участки измеряют температуру, на тех участках, где ему удалось побывать, явка высокая.

Ранее в Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана признали президентские выборы, прошедшие в стране, состоявшимися.

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