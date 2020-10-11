Член ЦИК России оценил голосование на выборах в Таджикистане
- Reuters
«Голосование проходит организованно, большое внимание на избирательных участках уделяется мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции. Везде есть антисептики, маски, антибактериальные коврики, члены комиссии в масках и защитных экранах», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он отметил, что всем избирателям при входе на участки измеряют температуру, на тех участках, где ему удалось побывать, явка высокая.
Ранее в Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана признали президентские выборы, прошедшие в стране, состоявшимися.