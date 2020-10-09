В Грузии число случаев коронавируса достигло 10 752
В Грузии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 10 752.
- © Felix Kästle/dpa
- globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные специального портала информации.
Отмечается, что всего 5866 человек выздоровели, 72 пациента с COVID-19 скончались.
Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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