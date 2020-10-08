В Таджикистане за сутки выявили 42 случая коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 42 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

РИА Новости

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 097. Всего 8914 человек выздоровели, 78 пациентов с коронавирусом скончались. Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.