В Таджикистане за сутки выявили 42 случая коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 42 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
- РИА Новости
Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 097.
Всего 8914 человек выздоровели, 78 пациентов с коронавирусом скончались.
Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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