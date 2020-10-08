В Житомирской области обнаружили мёртвыми трёх военных

В Житомирской области за пределами воинской части были обнаружены тела трёх украинских военнослужащих без признаков насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

«Утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трёх мужчин в съёмной квартире в селе Новоивницком Андрушёвского района», — заявили в полиции.

Речь идёт о 23-летних уроженцах Сумской и Днепропетровской областей и 21-летнем уроженце Черновцов.

По предварительным данным, умерших обнаружили их коллеги.

«Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено».

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

В свою очередь, командование сил логистики Вооружённых сил Украины сообщило, что 8 октября во время утреннего построения в одной из воинских частей было выявлено отсутствие трёх контрактников.

«В результате разыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трёх военнослужащих без признаков жизни», — указано в сообщении.

В июле в самопровозглашённой ДНР сообщили, что в районе населённого пункта Зайцево трое украинских военнослужащих погибли в результате взрыва мины.