В Житомирской области обнаружили мёртвыми трёх военных
- РИА Новости
«Утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трёх мужчин в съёмной квартире в селе Новоивницком Андрушёвского района», — заявили в полиции.
Речь идёт о 23-летних уроженцах Сумской и Днепропетровской областей и 21-летнем уроженце Черновцов.
По предварительным данным, умерших обнаружили их коллеги.
«Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено».
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.
В свою очередь, командование сил логистики Вооружённых сил Украины сообщило, что 8 октября во время утреннего построения в одной из воинских частей было выявлено отсутствие трёх контрактников.
«В результате разыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трёх военнослужащих без признаков жизни», — указано в сообщении.
В июле в самопровозглашённой ДНР сообщили, что в районе населённого пункта Зайцево трое украинских военнослужащих погибли в результате взрыва мины.