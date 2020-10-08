В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Киргизии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что развитие ситуации в Киргизии вызывает глубокую обеспокоенность в Москве, поскольку Россия и Киргизия являются партнёрами.
В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Киргизии
  • Reuters

«Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно», — сказал Песков.

Он отметил, что Киргизия является продвинутым партнёром России и страны работают в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ. 

Также Песков заявил, что ситуация в Киргизии «напоминает бардак и хаос». Он выразил надежду на стабилизацию ситуации в республике.

Кроме того, Песков сообщил, что у него нет информации о том, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков якобы может находиться в России.

Ранее в МВД Киргизии сообщили, что не знают о местонахождении Жээнбекова.

При этом в пресс-службе президента страны заявили, что он находится в Бишкеке и ведёт переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло.

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