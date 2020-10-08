В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Киргизии
- Reuters
«Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно», — сказал Песков.
Он отметил, что Киргизия является продвинутым партнёром России и страны работают в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ.
Также Песков заявил, что ситуация в Киргизии «напоминает бардак и хаос». Он выразил надежду на стабилизацию ситуации в республике.
Кроме того, Песков сообщил, что у него нет информации о том, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков якобы может находиться в России.
Ранее в МВД Киргизии сообщили, что не знают о местонахождении Жээнбекова.
При этом в пресс-службе президента страны заявили, что он находится в Бишкеке и ведёт переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло.