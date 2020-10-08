На Украине впервые выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19

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Украинские медики зафиксировали антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Впервые с начала пандемии число заболевших за сутки превысило 5 тыс. и составило 5397 человек. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
На Украине впервые выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19
  • Reuters

По данным ведомства, всего в стране зарегистрировано 244 734 случая заболевания COVID-19.

Количество летальных исходов увеличилось на 93 — до 4690.

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