На Украине впервые выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19
Украинские медики зафиксировали антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Впервые с начала пандемии число заболевших за сутки превысило 5 тыс. и составило 5397 человек. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
- Reuters
По данным ведомства, всего в стране зарегистрировано 244 734 случая заболевания COVID-19.
Количество летальных исходов увеличилось на 93 — до 4690.
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