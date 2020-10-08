На Украине впервые выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19

Украинские медики зафиксировали антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Впервые с начала пандемии число заболевших за сутки превысило 5 тыс. и составило 5397 человек. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Reuters