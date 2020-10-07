Британский эсминец Dragon зашёл в Одесский порт

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Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 зашёл в порт Одессы.
Британский эсминец Dragon зашёл в Одесский порт
  • Эскадренный миноносец Dragon D35 ВМС Великобритании
  • © Nicky Wilson/MOD

«В план визита войдёт проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX», — приводит Интерфакс сообщение службы по связям с общественностью командования Военно-морских сил ВСУ.

Визит корабля продлится до 12 октября текущего года.

Эсминец королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 вошёл в состав флота в начале 2012 года.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолёт ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы из-за отказа двигателя.

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