Координационный совет в Киргизии намерен создать своё правительство

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Новый координационный совет в Киргизии намерен сформировать своё правительство народного доверия, заявил член оппозиционной фракции «Ата-Мекен» Тилек Токтогазиев.
Координационный совет в Киргизии намерен создать своё правительство
  • Reuters

«Мы намерены создать правительство народного доверия, к чему уже приступаем», — цитирует РИА Новости Токтогазиева.

Он заявил, что координационный совет требует полной смены лиц на политической арене.

По его словам, на пост временного премьера от нового координационного совета могут предложить его самого.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Киргизии, заявив, что в Москве надеются, что в республике всё обойдётся мирно.

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