В больнице в Узбекистане взорвался кислородный баллон
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.
По данным министерства, взрыв произошёл в 08:13 (06:13 мск).
«К этому моменту совершенно точно установлено, что обошлось без жертв. Один человек госпитализирован с травмами», — цитирует сообщение РИА Новости.
Из повреждённой части здания клиники эвакуируют людей. В МЧС заверили, что ситуация находится под контролем.
В начале сентября в Грузии возле здания государственной филармонии в Тбилиси произошёл взрыв кислородного баллона.