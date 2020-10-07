В больнице в Узбекистане взорвался кислородный баллон

В Сырдарьинской области Узбекистана в клинике для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 произошёл взрыв кислородного баллона, один человек пострадал.

Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.

По данным министерства, взрыв произошёл в 08:13 (06:13 мск).

«К этому моменту совершенно точно установлено, что обошлось без жертв. Один человек госпитализирован с травмами», — цитирует сообщение РИА Новости.

Из повреждённой части здания клиники эвакуируют людей. В МЧС заверили, что ситуация находится под контролем.

В начале сентября в Грузии возле здания государственной филармонии в Тбилиси произошёл взрыв кислородного баллона.