В Таджикистане за сутки выявили 40 случаев коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 40 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Reuters

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 014. Всего 8837 человек выздоровели, 78 пациентов с коронавирусом скончались. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.