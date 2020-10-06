Авиабаза России в Киргизии переведена на усиленный режим
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- РИА Новости
«В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы Кант введён режим усиления противодействия терроризму», — приводит сообщение ТАСС.
В ЦВО добавили, что все запланированные мероприятия боевой подготовки проводятся в полном объёме.
Ранее Минздрав Киргизии сообщил о 686 пострадавших на протестах в стране.
6 октября Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.