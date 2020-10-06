Авиабаза России в Киргизии переведена на усиленный режим

Авиабаза России в Киргизии переведена на усиленный режим работы противодействия терроризму в связи с обострением ситуации в республике после прошедших парламентских выборов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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РИА Новости

«В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы Кант введён режим усиления противодействия терроризму», — приводит сообщение ТАСС. В ЦВО добавили, что все запланированные мероприятия боевой подготовки проводятся в полном объёме. Ранее Минздрав Киргизии сообщил о 686 пострадавших на протестах в стране. 6 октября Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.