Авиабаза России в Киргизии переведена на усиленный режим

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Авиабаза России в Киргизии переведена на усиленный режим работы противодействия терроризму в связи с обострением ситуации в республике после прошедших парламентских выборов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Авиабаза России в Киргизии переведена на усиленный режим
  • © Владимир Пирогов
  • РИА Новости

«В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы Кант введён режим усиления противодействия терроризму», — приводит сообщение ТАСС.

В ЦВО добавили, что все запланированные мероприятия боевой подготовки проводятся в полном объёме.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил о 686 пострадавших на протестах в стране.

6 октября Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.

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