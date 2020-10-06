Обстановка в Бишкеке нормализуется

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Обстановка в Бишкеке, где проходили массовые протесты и столкновения с правоохранителями, пришла в норму почти во всех районах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД столицы.
Обстановка в Бишкеке нормализуется
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Эламан Карымшаков

«Ситуация почти во всех районах города в настоящее время относительно стабильная», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что скопление людей наблюдается только в центральной части города.

Также сообщается, что погромов и мародёрства в магазинах и торговых центрах зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что участники протестных акции в Бишкеке разграбили часть имущества, которое находилось в здании парламента страны.

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