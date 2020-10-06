Обстановка в Бишкеке нормализуется
- РИА Новости
- © Sputnik / Эламан Карымшаков
«Ситуация почти во всех районах города в настоящее время относительно стабильная», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что скопление людей наблюдается только в центральной части города.
Также сообщается, что погромов и мародёрства в магазинах и торговых центрах зафиксировано не было.
Ранее сообщалось, что участники протестных акции в Бишкеке разграбили часть имущества, которое находилось в здании парламента страны.