В Минске применили водомёт для разгона протестующих
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что на акции начались задержания.
В настоящее время по проспекту Победителей движутся микроавтобусы с силовиками.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что несколько человек доставлены в отделения милиции Минска для разбирательств, задержаний на акции протеста пока нет.
В воскресенье, 4 октября, в Минске и ряде других белорусских городов проходит митинг сторонников оппозиции. RT ведёт прямую трансляцию.