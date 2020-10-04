В Минске применили водомёт для разгона протестующих

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Правоохранительные органы применили водомёт против протестующих на проспекте Победителей в Минске.
В Минске применили водомёт для разгона протестующих
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что на акции начались задержания.

В настоящее время по проспекту Победителей движутся микроавтобусы с силовиками.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что несколько человек доставлены в отделения милиции Минска для разбирательств, задержаний на акции протеста пока нет.

В воскресенье, 4 октября, в Минске и ряде других белорусских городов проходит митинг сторонников оппозиции. RT ведёт прямую трансляцию.

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