В Минске применили водомёт для разгона протестующих

Правоохранительные органы применили водомёт против протестующих на проспекте Победителей в Минске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что на акции начались задержания.

В настоящее время по проспекту Победителей движутся микроавтобусы с силовиками.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что несколько человек доставлены в отделения милиции Минска для разбирательств, задержаний на акции протеста пока нет.

В воскресенье, 4 октября, в Минске и ряде других белорусских городов проходит митинг сторонников оппозиции. RT ведёт прямую трансляцию.