В Кремле прокомментировали санкции ЕС против Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал санкции ЕС против Белоруссии.

Он отметил, что в случае, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в санкционный список ЕС, это исключило бы все контакты со страной, в том числе возможности обсуждения вопросов, интересующих обе стороны.

«Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Белоруссией, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны», — сказал Песков.

Он добавил, что в целом Россия негативно относится к любым санкционным проявлениям.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что включение белорусского президента Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза означало бы отказ от диалога.

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что Евросоюз с 2 октября введёт санкции против около 40 официальных лиц Белоруссии.

Белоруссия заявила о введении ответных санкций.