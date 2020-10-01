На Украине за сутки выявили 4069 новых случаев коронавируса
На Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заболевания коронавирусом за сутки — 4069 случаев, сообщил Совет национальной безопасности и обороны страны.
- РИА Новости
Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусом — 213 028.
За сутки 2083 пациента выздоровели, 64 умерли от осложнений.
Днём ранее на Украине зафиксировали 4027 случаев заболевания коронавирусом.
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