На Украине за сутки выявили 4069 новых случаев коронавируса

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На Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заболевания коронавирусом за сутки — 4069 случаев, сообщил Совет национальной безопасности и обороны страны.
На Украине за сутки выявили 4069 новых случаев коронавируса
  • РИА Новости

Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусом — 213 028.

За сутки 2083 пациента выздоровели, 64 умерли от осложнений.

Днём ранее на Украине зафиксировали 4027 случаев заболевания коронавирусом.

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