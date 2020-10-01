Небензя: в ООН не поднимался вопрос об отправке миссии в Белоруссию
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Он прокомментировал призывы белорусской оппозиции отправить в Белоруссию миссию для отслеживания ситуации с соблюдением прав человека в республике.
«На площадке ООН в Нью-Йорке такой вопрос не обсуждался», — заявил дипломат.
Он также подчеркнул, что права человека не должны использоваться в политических целях для вмешательства во внутренние дела независимых стран.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного привлечения «международного внимания».