Небензя: в ООН не поднимался вопрос об отправке миссии в Белоруссию

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Вопрос об отправке миссии ООН в Белоруссии не обсуждался ни в Совете Безопасности ООН, ни на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью ТАСС сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя: в ООН не поднимался вопрос об отправке миссии в Белоруссию
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Он прокомментировал призывы белорусской оппозиции отправить в Белоруссию миссию для отслеживания ситуации с соблюдением прав человека в республике. 

«На площадке ООН в Нью-Йорке такой вопрос не обсуждался», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что права человека не должны использоваться в политических целях для вмешательства во внутренние дела независимых стран. 

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного привлечения «международного внимания».

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