В ДНР заявили о возгорании 15 домов под Горловкой из-за обстрела

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в результате миномётного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в пригороде Горловки произошёл пожар в 15 зданиях.

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление народной милиции ДНР.

«В результате обстрела в Доломитном зафиксировано возгорание 15 домостроений по улице Железнодорожной», — заявили в управлении.

По данным народной милиции, обстрел был произведён с позиций 2-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины в Донбассе длится уже почти два месяца.