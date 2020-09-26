В ДНР заявили о возгорании 15 домов под Горловкой из-за обстрела
- РИА Новости
Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление народной милиции ДНР.
«В результате обстрела в Доломитном зафиксировано возгорание 15 домостроений по улице Железнодорожной», — заявили в управлении.
По данным народной милиции, обстрел был произведён с позиций 2-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины в Донбассе длится уже почти два месяца.