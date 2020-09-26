Армения планирует закупить 600 тысяч доз вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Армении заявило о планах закупить 600 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на сумму $6,3 млн.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что подписали соглашение о приобретении вакцины с фондом Covax Facility.

«Планируется приобрести примерно 600 тыс. доз вакцины для почти 300 тыс. человек, находящихся в группе риска (каждому по две дозы)», — заявили в Минздраве.

Отмечается, что общая стоимость партии вакцины — около $6,33 млн.

При этом страна, в которой планируется приобрести вакцину, не называется.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».