Армения планирует закупить 600 тысяч доз вакцины от коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве отметили, что подписали соглашение о приобретении вакцины с фондом Covax Facility.
«Планируется приобрести примерно 600 тыс. доз вакцины для почти 300 тыс. человек, находящихся в группе риска (каждому по две дозы)», — заявили в Минздраве.
Отмечается, что общая стоимость партии вакцины — около $6,33 млн.
При этом страна, в которой планируется приобрести вакцину, не называется.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».