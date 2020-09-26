В Минске задержали несколько участников незаконной акции

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Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на несанкционированной акции протеста на Комаровском рынке в Минске.
В Минске задержали несколько участников незаконной акции
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

«Несколько человек задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», — заявили в ГУВД.

В ведомстве добавили, что собравшихся неоднократно предупреждали о незаконности акции.

Как сообщил корреспондент RT, на площади около Комаровского рынка ранее собрались около 50 человек. Сотрудники ОМОНа задержали около пяти человек, остальные протестующие разбежались.

Ранее сообщалось, что более 360 человек задержали на протестных акциях в Белоруссии 23 сентября.

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