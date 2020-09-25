Народный совет Туркмении одобрил проект конституционного закона

Халк Маслахаты (Народный совет) Туркменистана одобрил проект конституционного закона, предусматривающего создание в стране двухпалатного парламента. Об этом информирует туркменское государственное агентство ТДХ.

Как сообщается, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов вынес на рассмотрение проект постановления «Об одобрении проекта Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».

Отмечается, что Халк Маслахаты одобрил документ единогласно, после чего Бердымухамедов подписал его.

В ходе выступления на заседании народного совета он рассказал, что, согласно проекту, Халк Маслахаты «присоединяется в систему высших государственных органов, осуществляющих задачи законотворческой власти».

Он добавил, что новый двухпалатный парламент будет называться Национальным советом Туркменистана, а его палаты — Халк Маслахаты и Меджлис.