Додон объяснил внешнюю политику Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон на сессии Генассамблеи ООН заявил, что республика обладает нейтральным статусом и не собирается вступать в военно-политические блоки или поддерживать какие-либо санкции.
Додон объяснил внешнюю политику Молдавии
  • РИА Новости

«Молдавия — небольшая страна с мирным населением, очевидно, мы не собираемся ни с кем воевать. Соответственно, мы не допускаем присоединения к санкциям, направленным против наших партнёров», — приводит РИА Новости слова Додона.

Он отметил, что, согласно Конституции, Молдавия является нейтральным государством и поэтому не будет «вступать ни в какой военно-политический блок ни на Западе, ни на Востоке».

Додон отметил, что Молдавия не будет «поддерживать одно государство против другого».

Ранее Додон сообщил, что в октябре состоится заседание молдавско-российской межправительственной комиссии.

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