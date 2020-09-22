Зеленский заявил, что украинцы устали от карантина

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.
Зеленский заявил, что украинцы устали от карантина
  • © REUTERS/Leonhard Foeger

Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает офис президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые на Украине и в Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса.

Зеленский отметил, что на Украине низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он заметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений.

В июле Зеленский заявлял, что нет необходимости продлевать карантин в стране более чем на месяц.

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