Зеленский заявил, что украинцы устали от карантина
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Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает офис президента Украины.
Отмечается, что стороны обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые на Украине и в Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса.
Зеленский отметил, что на Украине низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он заметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений.
В июле Зеленский заявлял, что нет необходимости продлевать карантин в стране более чем на месяц.